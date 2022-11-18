СтратКом ВСУ: оккупанты роют окопы в Крыму

Детали

Как сообщает СтратКом ВСУ, рашисты роют окопы и ставят "бетонные заграждения" в Крыму.

"Думают, что это им поможет..." - отметили в СтратКоме ВСУ.

Напомним

Силы обороны Украины вышли на рубеж по правобережью Днепра.

В двух районах Херсонской области отдельные оккупационные подразделения выезжают в направлении Крыма.