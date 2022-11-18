СтратКом ВСУ: оккупанты роют окопы в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российские захватчики обустраивают окопы и заграждения во временно оккупированном Крыму, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СтратКом ВСУ, рашисты роют окопы и ставят "бетонные заграждения" в Крыму.
"Думают, что это им поможет..." - отметили в СтратКоме ВСУ.
Напомним
Силы обороны Украины вышли на рубеж по правобережью Днепра.
В двух районах Херсонской области отдельные оккупационные подразделения выезжают в направлении Крыма.