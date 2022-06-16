На юге ВСУ уничтожили 14 оккупантов и вражеский склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. На юге Вооруженные силы Украины уничтожили 14 российских оккупантов, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"Наши подразделения метко поразили 14 рашистов, 7 единиц бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.
Напомним
В Херсонской области российские оккупанты страдают от ВСУ: не вылезают из окопов и седеют от страха.