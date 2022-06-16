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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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На Херсонщині окупанти не вилізають з окопів та сивіють від страху – перехоплення СБУ

На Херсонщині окупанти не вилізають з окопів та сивіють від страху – перехоплення СБУ

Київ • УНН

 • 1000953 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У Херсонській області російські окупанти потерпають від Збройних сил України. Як свідчить чергова розмова, перехоплена Службою безпеки України, рашисти не вилізають з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, передає УНН.

Цитата

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", – розповідає один окупант іншому.

Деталі

На поради "колеги" про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистських штампів та зрештою іронічно радить тому подзвонити "володьці" путіну.

Насправді шансів просунутися на півдні України в окупантів немає. За їх же словами, українські позиції набагато сильніші.

"У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!”, – продовжив окупант.

Доповнення

Російські окупанти так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами.

Українські Національні Новини

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