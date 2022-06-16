На півдні ЗСУ знищили 14 окупантів та ворожий склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На півдні Збройні сили України знищили 14 російських окупантів, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Нашими підрозділами влучно вражено 14 рашистів, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки та склад боєприпасів", – ідеться у повідомленні.
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