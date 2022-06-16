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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На півдні ЗСУ знищили 14 окупантів та ворожий склад боєприпасів

На півдні ЗСУ знищили 14 окупантів та ворожий склад боєприпасів

Київ • УНН

 • 172761 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. На півдні Збройні сили України знищили 14 російських окупантів, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.

Цитата

"Нашими підрозділами влучно вражено 14 рашистів, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки та склад боєприпасів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Херсонській області російські окупанти потерпають від ЗСУ: не вилізають з окопів та сивіють від страху.

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