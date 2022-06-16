На півдні ЗСУ знищили 14 окупантів та ворожий склад боєприпасів

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"Нашими підрозділами влучно вражено 14 рашистів, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки та склад боєприпасів", – ідеться у повідомленні.

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У Херсонській області російські окупанти потерпають від ЗСУ: не вилізають з окопів та сивіють від страху.