На юге Украины военнослужащие уничтожили 25 рашистов и 3 склада с боеприпасами врага
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что на юге Украины военнослужащие уничтожили 25 рашистов и 3 склада с боеприпасами врага. Об этом информирует УНН.
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Пытаясь усилить свое влияние на нашу оборону и контрнаступательные действия, враг применил запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.
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“Нашими ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечено уменьшение вражеской армии на 25 рашистов, танк Т-62, самоходную реактивную установку разминирования „Метеорит“, мощную станцию связи’связи, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы, 2 единицы военной автомобильной техники и 3 склады боеприпасов”, — говорится в сообщении.
При попытке провести воздушную разведку на Николаевщине враг также лишился двух БПЛА типа “Орлан-10”.
Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря сейчас состоит из 5 кораблей, 1 подводной лодки, и 4 ВДК. Остальные флоты, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования.
Как отметили в командовании, угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта.
Напомним
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