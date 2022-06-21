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ISW: росія спробує завершити захоплення Сєверодонецька

ISW: росія спробує завершити захоплення Сєверодонецька

Київ • УНН

 • 176609 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Американський інститут вивчення війни (ISW) підбив підсумки бойових дій в Україні 20 червня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Українські джерела підтвердили, що російські сили контролюють увесь Сєвєродонецьк, крім хімічного заводу "Азот", де 20 червня точилися бої.

Українська влада наголошує, що цей тиждень буде вирішальним для російських зусиль із захоплення Сєверодонецька, де російські війська, ймовірно, спробують очистити завод "Азот" і завершити операцію з оточення.

Російські сили продовжували спроби перекрити українські шляхи сполучення на схід від Бахмута вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, але 20 червня не зробили жодних підтверджених наступальних дій.

Російські окупаційні війська, ймовірно, посилюватимуть артилерійські атаки на схід від Бахмута трасою Т1302, щоб створити умови для наступу на північ для підтримки оточення українських військ у Сєверодонецьку-Лисичанську з півдня.

Російські війська посилили артилерійські удари по кордону Миколаївської та Херсонської області – ймовірно, у відповідь на нещодавні українські контратаки вздовж кордону на південь від Давидова Брода та на північ від Херсона.

Окупаційні сили росії провели артилерійські обстріли та безуспішну розвідку боєм на південний схід від Харкова – ймовірно, у відповідь на контрнаступальні дії України на південний схід від Харкова у напрямку району Ізюм.

Українські військовослужбовці перешкоджають зусиллям росії запровадити масові процедури набуття російського громадянства на окупованих територіях.

Російська влада, ймовірно, спробує використати наслідки російської блокади експорту українського зерна, щоб змусити Захід послабити санкції.

Нагадаємо

На сході України українські військові знищили 106 рашистів та 22 військової техніки ворога.

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