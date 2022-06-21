ISW: россия попытается завершить захват Северодонецка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Американский институт изучения войны (ISW) подбил итоги боевых действий в Украине 20 июня. Об этом сообщает УНН.
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Украинские источники подтвердили, что российские силы контролируют весь Северодонецк, кроме химического завода "Азот", где 20 июня шли бои.
Украинские власти подчеркивают, что эта неделя будет решающей для российских усилий по захвату Северодонецка, где российские войска, вероятно, попытаются очистить завод "Азот" и завершить операцию по окружению.
Российские силы продолжали попытки перекрыть украинские пути сообщения к востоку от Бахмута вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, но 20 июня не предприняли никаких подтвержденных наступательных действий.
Российские оккупационные войска, вероятно, будут усиливать артиллерийские атаки к востоку от Бахмута по трассе Т1302, чтобы создать условия для наступления на север для поддержки окружения украинских войск в Северодонецке-Лисичанске с юга.
Российские войска усилили артиллерийские удары по границе Николаевской и Херсонской области – вероятно, в ответ на недавние украинские контратаки вдоль границы к югу от Давыдова Брода и к северу от Херсона.
Оккупационные силы россии провели артиллерийские обстрелы и безуспешную разведку боем к юго-востоку от Харькова – вероятно, в ответ на контрнаступательные действия Украины к юго-востоку от Харькова в направлении района Изюм.
Украинские военнослужащие препятствуют усилиям России ввести массовые процедуры приобретения российского гражданства на оккупированных территориях.
Российские власти, вероятно, попытаются использовать последствия российской блокады экспорта украинского зерна, чтобы заставить Запад ослабить санкции.
Напомним
На востоке Украины украинские военные уничтожили 106 рашистов и 22 военной техники врага.