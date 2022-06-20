На сході України українські військові знищили 106 рашистів та 22 військової техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє, що за попередню добу українські військові знищили 106 рашистів та 22 військової техніки ворога. Про це інформує УНН.
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. За попередню добу, 21 червня, втрати ворога склали:
особового складу — 106
танків — 1
БТР — 1
МТЛБ — 2
артилерійських систем — 2
мінометів — 5
АТТ — 7
БПЛА — 2
склад з б/п — 2
Нагадаємо
За добу рашисти вбили 3 жителів Донецької області, ще 2 — поранені.