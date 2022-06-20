На востоке Украины украинские военные уничтожили 106 рашистов и 22 военной техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что за предыдущие сутки украинские военные уничтожили 106 рашистов и 22 военной техники врага. Об этом информирует УНН.
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. За предыдущие сутки, 21 июня, потери врага составили:
личного состава — 106
танков — 1
БТР — 1
МТЛБ — 2
артиллерийских систем — 2
минометов — 5
АТТ — 7
БПЛА — 2
состав из б/ п —2
Напомним
За сутки рашисты убили 3 жителей Донецкой области, еще 2 — ранены.