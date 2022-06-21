На півдні України військовослужбовці знищили 25 рашистів та 3 склади з боєприпасами ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що на півдні України військовослужбовці знищили 25 рашистів та 3 склади з боєприпасами ворога. Про це інформує УНН.
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Намагаючись посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.
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“Нашими ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено зменшення ворожої армії на 25 рашистів, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування „Метеорит“, потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, 2 одиниці військової автомобільної техніки та 3 склади боєприпасів”, — йдеться у повідомленні.
Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу “Орлан-10”.
Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, 1 підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування.
Як зазначили в командуванні, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту.
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