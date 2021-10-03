На юге Рима из-за пожара частично обрушился "железный мост"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Сильный пожар охватил вечером в субботу Мост Индустрии на юге Рима. Как сообщает в воскресенье газета La Repubblica, жертв в результате пожара нет, пишет УНН.
Детали
Возведенный в 1862-1863 годах “Железный мост”, как называют его римляне, соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге итальянской столицы. Из-за пожара несколько частей конструкции рухнули в Тибр. В результате происшествия многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.
Причины пожара пока не установлены, рассматриваются все версии.
Как пишет издание, согласно некоторым свидетельствам, возгорание изначально возникло в постройках, расположенных под сооружением.