На півдні Риму через пожежу частково обвалився "залізний міст"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Сильна пожежа охопила ввечері в суботу Міст Індустрії на півдні Риму. Як повідомляє в неділю газета La Repubblica, жертв у результаті пожежі немає, пише УНН.
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Зведений у 1862-1863 роках “Залізний міст”, як називають його римляни, з’єднує райони Марконі і Остіенсе на півдні італійської столиці. Через пожежу декілька частин конструкції впали у Тибр. В результаті події багато будинків в Остіенсе залишилися без електрики, води і газу.
Причини пожежі поки не встановлені, розглядаються всі версії.
Як пише видання, згідно з деякими свідченнями, загоряння спочатку виникло в будівлях, розташованих під спорудою.