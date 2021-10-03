На півдні Риму через пожежу частково обвалився "залізний міст"

Деталі

Зведений у 1862-1863 роках “Залізний міст”, як називають його римляни, з’єднує райони Марконі і Остіенсе на півдні італійської столиці. Через пожежу декілька частин конструкції впали у Тибр. В результаті події багато будинків в Остіенсе залишилися без електрики, води і газу.

Причини пожежі поки не встановлені, розглядаються всі версії.

Як пише видання, згідно з деякими свідченнями, загоряння спочатку виникло в будівлях, розташованих під спорудою.