На юго-востоке Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Стамбул на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
Очаг землетрясения, зафиксированного в 03:34 по местному времени, находился на глубине 7 км.
Толчки ощущались в провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что жертв землетрясения в Адыямане нет.
"Имеет место материальный ущерб. Пострадал ряд зданий. Власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранение последствий, оказание помощи населению", - сказал глава правительства.
Тем временем, в Минздраве Турции сообщили, что в результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек. В больницы доставлены 35 граждан. Тяжелораненых нет.
Как сообщал УНН, в иранской провинции Бушир произошло землетрясение магнитудой 5,9.