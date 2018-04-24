На юго-востоке Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

Очаг землетрясения, зафиксированного в 03:34 по местному времени, находился на глубине 7 км.

Толчки ощущались в провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что жертв землетрясения в Адыямане нет.

"Имеет место материальный ущерб. Пострадал ряд зданий. Власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранение последствий, оказание помощи населению", - сказал глава правительства.

Тем временем, в Минздраве Турции сообщили, что в результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек. В больницы доставлены 35 граждан. Тяжелораненых нет.

Как сообщал УНН, в иранской провинции Бушир произошло землетрясение магнитудой 5,9.