На південному сході Туреччини стався землетрус, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 бала стався в районі Самсат провінції Стамбул на південному сході Туреччини. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
Осередок землетрусу, зафіксованого о 03:34 за місцевим часом, знаходився на глибині 7 км.
Поштовхи відчувалися в провінціях Шанлиурфа, Газіантеп і Діярбакир. Прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим повідомив, що жертв землетрусу в Адиямане немає.
"Має місце матеріальний збиток. Постраждав ряд будівель. Влада проводить роботу з визначення масштабів збитку, усунення наслідків, надання допомоги населенню", - сказав глава уряду.
Тим часом, у Міністерстві охорони здоров'я Туреччини повідомили, що в результаті землетрусу в Адиямане постраждали 39 людей. У лікарні доставлено 35 громадян. Тяжкопоранених немає.
Як повідомляв УНН, в іранській провінції Бушир стався землетрус магнітудою 5,9.