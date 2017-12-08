На поддержку сельского хозяйства в 2018 году выделят 7,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Госбюджете на следующий год предусмотрено 7,3 млрд гривен на сельское хозяйство. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
В частности, всего на поддержку развития агропромышленного комплекса выделят 7,3 млрд грн в, из которых 4 млрд грн составит поддержка животноводства.
На программу компенсации стоимости сельхозтехники для аграриев пойдет 1 млрд гривен, и более 1 миллиарда - на развитие фермерских хозяйств.
Напомним, за 10 месяцев текущего года произошло сокращение объема сельскохозяйственной продукции на 2,3%.