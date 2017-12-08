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На підтримку сільського господарства у 2018 році виділять 7,3 млрд грн

На підтримку сільського господарства у 2018 році виділять 7,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 28549 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Держбюджеті на наступний рік передбачено 7,3 млрд гривень на сільське господарство. Про це йдеться у ухваленому Верховною Радою законопроекті про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.

Так, всього на підтримку розвитку агропромислового комплексу виділять 7,3 млрд грн, із яких 4 млрд грн становитиме підтримка тваринництва.

На програму компенсації вартості сільгосптехніки для аграріїв піде 1 млрд гривень, та більше 1 мільярда - на розвиток фермерських господарств.

Нагадаємо, за 10 місяців поточного року відбулося скорочення обсягу сільськогосподарської продукції на 2,3%.

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