На предприятии Укроборонпрома обнаружили 4 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. За последнюю неделю среди работников одного из предприятий Укроборонпрома в Винницкой области подтвердили 4 новых случая заболевания коронавирусом. После консультаций с врачами больные проходят лечение на самоизоляции дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укроборонпрома, передает УНН.
Как сообщили в пресс-служеб, вирус был обнаружен у работников одного из предприятий концерна во время их пребывания на самоизоляции. У трех из четырех заболевание протекает почти бессимптомно.
"... руководство и служба безопасности предприятия немедленно приняли все необходимые меры: работников, которые могли контактировать с больными в подтверждение их инфицирования, отправили на самоизоляцию; силами областной СЭС проведено дополнительную дезинфекционную обработку производственных помещений предприятия. Сейчас эти помещения закрыты, на остальных производственных участках осуществляются дополнительные дезинфекционные мероприятия. Для всех работников предприятия проведены дополнительные инструктажи по соблюдению санитарных норм", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, информация о случаях была немедленно передана областной санэпидемстанции и областному оперативному штабу по предотвращению и противодействию распространению коронавируса, проходят регулярные консультации.
"Всего за время карантина на предприятиях Укроборонпрома зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом, 4 из которых - в течение этой недели. Один из больных коронавирусом - работник киевского предприятия - умер в начале апреля", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в начале апреля в Укроборонпроме заявили о первом случае коронавируса.