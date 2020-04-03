В Укроборонпромі заявили про перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Один із працівників невеликого київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", захворів на коронавірус. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укроборонпрому, передає УНН.
"Випадок зареєстровано не не виробництві, співробітник перебував вдома, у відпусці. Наразі він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, на жаль, у стабільно важкому стані", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, захворілий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував, оскільки з початком національного карантину на підприємстві щоденно виходили на роботу не більше 40 працівників. Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим, рідних та близьких – усі вони перебувають вдома на обсервації.
"На самому підприємстві проведено протиепідеміологічні заходи, приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували та законсервовували на 14 днів", - йдеться у повідомленні.
Захворілий – літній токар, востаннє був на роботі 20 березня, з того часу перебував вдома у зв’язку із тим, що підприємство на час національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення однієї зі столичних лікарень, повідомили в Укроборонпромі.
Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.