В Укроборонпроме заявили о первом случае коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Один из сотрудников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Укроборонпрома, передает УНН.
"Случай зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких - все они находятся дома на обсервации.
"На самом предприятии проведено противоэпидемические мероприятия, помещения, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней", - говорится в сообщении.
Заболевший - пожилой токарь, последний раз был на работе 20 марта, с тех пор находился дома в связи с тем, что предприятие на время национального карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома почувствовал ухудшение состояния, вызвал скорую и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц, сообщили в Укроборонпроме.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.