На підприємстві "Укроборонпрому" виявили 4 випадки коронавірусу

КИЇВ. 24 квітня. УНН. За останній тиждень серед працівників одного з підприємств Укроборонпрому у Вінницькій області підтвердили 4 нових випадки захворювання на коронавірус. Після консультацій із лікарями хворі проходять лікування на самоізоляції вдома. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укроборонпрому", передає УНН.