На підприємстві "Укроборонпрому" виявили 4 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. За останній тиждень серед працівників одного з підприємств Укроборонпрому у Вінницькій області підтвердили 4 нових випадки захворювання на коронавірус. Після консультацій із лікарями хворі проходять лікування на самоізоляції вдома. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укроборонпрому", передає УНН.
Як повідомили у пресслужбі, вірус було виявлено у працівників одного з підприємств Концерну під час їх перебування на самоізоляції. У трьох з чотирьох захворювання перебігає майже безсимптомно.
"... керівництво та служба безпеки підприємства негайно вжили усі необхідні заходи: працівників, які могли контактували з хворими до підтвердження їх інфікування, відправили на самоізоляцію; силами обласної СЕС проведено додаткову дезінфекційну обробку виробничих приміщень підприємства. Наразі ці приміщення закриті, на решті виробничих дільниць здійснюються додаткові дезінфекційні заходи. Для всіх працівників підприємства проведено додаткові інструктажі щодо дотримання санітарних норм", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, інформація про випадки була негайно передана обласній санепідемстанції та обласному оперативному штабу із запобігання та протидії поширенню коронавірусу, проходять регулярні консультації.
"Всього за час карантину на підприємствах Укроборонпрому зафіксовано 5 випадків захворювання на коронавірус, 4 з яких - протягом цього тижня. Один із хворих на коронавірус - працівник київського підприємства - помер на початку квітня", - додали у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, на початку квітня в Укроборонпромі заявили про перший випадок коронавірусу.