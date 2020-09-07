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На первом энергоблоке Белорусской АЭС начались гидроиспытания реакторной установки

Киев • УНН

 • 11986 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На первом энергоблоке Белорусской АЭС начались гидроиспытания реакторной установки, которые являются подготовительным этапом запуска электростанции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства энергетики Беларуси, передает УНН.

На первом энергоблоке Белорусской АЭС начались гидроиспытания реакторной установки

“На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки. Во время гидроиспытаний будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки”, — отметили в Минэнерго.

В сообщении поясняется, что успешное завершение гидроиспытаний позволит “перейти к разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности”.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту вблизи города Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация “Росатом”. С 7 по 20 августа была произведена загрузка топлива в реактор первого энергоблока, в настоящее время на этом блоке продолжается этап физического пуска.

Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему запланирован на IV квартал 2020 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

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