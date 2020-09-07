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На першому енергоблоці Білоруської АЕС розпочалися гідровипробування реакторної установки

Київ • УНН

 • 11986 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. На першому енергоблоці Білоруської АЕС почалися гідровипробування реакторної установки, які є підготовчим етапом запуску електростанції. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок на сайті Міністерства енергетики Білорусі, передає УНН.

На першому енергоблоці Білоруської АЕС розпочалися гідровипробування реакторної установки

“На першому енергоблоці БелАЕС почалися гідровипробування реакторної установки. Під час гідровипробувань буде перевірена робота головних циркуляційних насосів та іншого обладнання першого та другого контурів реакторної установки”, — відзначили в Міненерго.

У повідомленні пояснюється, що успішне завершення гідровипробувань дозволить “перейти до розігріву першого контуру реактора до номінальних параметрів, визначення його гідравлічних характеристик і подальшого висновку реактора на мінімально контрольований рівень потужності”.

БілАЕС з двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2 400 МВт будується за російським проектом поблизу міста Островця Гродненської області. Генеральним підрядником виступає держкорпорація “Росатом”. З 7 по 20 серпня була проведена завантаження палива в реактор першого енергоблоку, в даний час на цьому блоці продовжується етап фізичного пуску.

Енергетичний пуск першого енергоблоку з включенням в енергосистему запланований на IV квартал 2020 року. Введення в промислову експлуатацію другого енергоблоку заплановане на 2022 рік.

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