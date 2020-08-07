У реактор першого енергоблоку Білоруської АЕС почали закачувати ядерне паливо

“Завантаження ядерного палива в активну зону реактора першого енергоблоку БелАЕС, яке розпочнеться 7 серпня, — це один з етапів процесу введення енергоблоку в експлуатацію”, — повідомили в Міненерго.

Там відзначили, що для початку фізичного пуску підготовлені технологічні системи й устаткування, проведено їх випробування, персонал станції пройшов необхідні тренування для виконання операцій із завантаження палива.

Під час фізичного пуску в реактор будуть завантажені в цілому 163 тепловиділяючі збірки з подальшим включенням головних циркуляційних насосів для розігріву теплоносія першого контуру реакторної установки до проектних параметрів. Пізніше запланований і енергетичний пуск блоку, коли будуть вироблені і передані в енергосистему країни перші кіловат-години зі станції. “Головне завдання фізпуску — підтвердити надійність і безпеку роботи енергоблоку на проектних параметрах”, — пояснили в Міненерго.

За день до фізичного пуску МНС Білорусі видало дозвіл на право завантаження штатної активної зони реактора першого блоку станції. Рішення прийнято після експертизи документів, які обгрунтовують безпеку, і після цільової перевірки готовності АЕС “виконати заявлену діяльність”.

У Міненерго підкреслюють, що для республіки питання “ядерної безпеки та транспарентності мають абсолютний пріоритет в реалізації білоруської ядерно-енергетичної програми, зокрема це стосується будівництва БелАЕС”, тому Мінськ прийняв цілий ряд місій МАГАТЕ.

За словами міністра енергетики республіки Віктора Каранкевіча, повністю перший енергоблок буде введений в промислову експлуатацію в першому кварталі 2021 року. Він повідомив, що паралельно тривають роботи по інтеграції БелАЕС в енергосистему країни. Для цього реалізовані проекти з будівництва та реконструкції 1,7 тис. км високовольтних ліній електропередачі, що дозволить забезпечити постачання електроенергії зі станції в будь-який регіон країни.

Президент Олександр Лукашенко заявив, що БелАЕС — наймасштабніший в історії республіки об’єкт, його значення для забезпечення енергетичної безпеки, так і в цілому економіки країни, “просто колосальне”. Як відзначають в Міненерго, запуск станції дозволить заміщати 4,5 млрд кубометрів природного газу в рік з урахуванням того, що країна щорічно імпортує близько 20 млрд кубометрів.

Довідка: будівництво АЕС поруч з містом Островець в Гродненській області ведеться за типовим російським проектом нового покоління “три плюс” АЕС-2006 за рахунок держкредиту РФ в обсязі до 10 млрд доларів. БелАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. На них встановлять реактори ВВЕР-1200. Генеральним підрядником виступає компанія “Атомстройекспорт” (входить в держкорпорацію “Росатом”). За планами білоруської влади, введення другого блоку в експлуатацію має відбутися в 2021 році.