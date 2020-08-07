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Актуальное
В реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начали закачивать ядерное топливо

В реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начали закачивать ядерное топливо

Киев  •  УНН

 • 22140 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) начинается в пятницу, что означает этап физического пуска блока. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, передает УНН.

“Загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, которая начнется 7 августа, — это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию”, — сообщили в Минэнерго.

Там отметили, что для начала физического пуска подготовлены технологические системы и оборудование, проведены их испытания, персонал станции прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.

Во время физического пуска в реактор будут загружены в общей сложности 163 тепловыделяющие сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров. Позже запланирован и энергетический пуск блока, когда будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы со станции. “Главная задача физпуска — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах”, — пояснили в Минэнерго.

За день до физического пуска МЧС Беларуси выдало разрешение на право загрузки штатной активной зоны реактора первого блока станции. Решение принято после экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и после целевой проверки готовности АЭС “выполнить заявленную деятельность”.

В Минэнерго подчеркивают, что для республики вопросы “ядерной безопасности и транспарентности имеют абсолютный приоритет в реализации белорусской ядерно-энергетической программы, в частности это касается строительства БелАЭС”, поэтому Минск принял целый ряд миссий МАГАТЭ.

По словам министра энергетики республики Виктора Каранкевича, полностью первый энергоблок будет введен в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Он сообщил, что параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Для этого реализованы проекты по строительству и реконструкции 1,7 тыс. км высоковольтных линий электропередачи, что позволит обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.

Президент Александр Лукашенко заявил, что БелАЭС — самый масштабный в истории республики объект, его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики страны, “просто колоссальное”. Как отмечают в Минэнерго, запуск станции позволит замещать 4,5 млрд кубометров природного газа в год с учетом того, что страна ежегодно импортирует около 20 млрд кубометров.

Справка: строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области ведется по типовому российскому проекту нового поколения “три плюс” АЭС-2006 за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На них установят реакторы ВВЭР-1200. Генеральным подрядчиком выступает компания “Атомстройэкспорт” (входит в госкорпорацию “Росатом”). По планам белорусских властей, ввод второго блока в эксплуатацию должен состояться в 2021 году.

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