На период карантина украинцам продолжать выплачивать больничные

КИЕВ. 25 марта. УНН. На период карантина в Украине гражданам продолжать выплачивать больничные, в частности, по двум дополнительным основаниям: в связи с отстранением от работы и на период пребывания в заведениях здравоохранения и самоизоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.