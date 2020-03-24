У Мін’юсті розповіли про порядок видачі лікарняних на карантині
Київ • УНН
КИЇВ, 24 березня. УНН. Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, зокрема лікарняних. Зокрема, фінансова допомога під час карантину надається Фондом соціального страхування з першого дня відсутності на роботі, а під час самоізоляції - з шостого дня непрацездатності. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Міністерства юстиції України в Facebook.
"Друзі, звертаємо увагу, що під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Зокрема: якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), виплачується ФССУ застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання", - вказано у повідомленні.
Також повідомляється, що у разі захворювання дитини віком до 14 років, листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків. У такому разі Фонд оплачує лікарняний лист, починаючи з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Однак, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає.
Нагадаємо, у Фонді соцстраху запевнили, що вони продовжать виплачувати лікарняні.