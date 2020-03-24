У Мін’юсті розповіли про порядок видачі лікарняних на карантині

КИЇВ, 24 березня. УНН. Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, зокрема лікарняних. Зокрема, фінансова допомога під час карантину надається Фондом соціального страхування з першого дня відсутності на роботі, а під час самоізоляції - з шостого дня непрацездатності. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Міністерства юстиції України в Facebook.