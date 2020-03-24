В Минюсте рассказали о порядке выдачи больничных на карантине

КИЕВ, 24 марта. УНН. Во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, в том числе больничных. В частности, финансовая помощь во время карантина предоставляется Фондом социального страхования с первого дня отсутствия на работе, а во время самоизоляции - с шестого дня нетрудоспособности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины в Facebook.