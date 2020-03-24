В Минюсте рассказали о порядке выдачи больничных на карантине

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104011 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106683 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107322 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116716 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101682 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105937 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106775 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131676 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов России

5 марта, 19:13 • 22452 просмотра
Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

5 марта, 19:18 • 25722 просмотра
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

5 марта, 19:54 • 28079 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 70074 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

01:53 • 23386 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 116722 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 119203 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 147113 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 189417 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 173980 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 102283 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106845 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 112259 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 110332 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109783 просмотра
Актуальное
В Минюсте рассказали о порядке выдачи больничных на карантине

В Минюсте рассказали о порядке выдачи больничных на карантине

Киев  •  УНН

 • 22541 просмотра

КИЕВ, 24 марта. УНН. Во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, в том числе больничных. В частности, финансовая помощь во время карантина предоставляется Фондом социального страхования с первого дня отсутствия на работе, а во время самоизоляции - с шестого дня нетрудоспособности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Друзья, обращаем внимание, что во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. В частности, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине. Помощь по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления", - указано в сообщении.

Также сообщается, что в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет, листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Однако, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Напомним, в Фонде соцстраха заверили, что они продолжат выплачивать больничные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы