У Фонді соцстраху запевнили, що вони продовжать виплачувати лікарняні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні продовжують діяти правила оплати лікарняних. Про це сказала керівник Фонду соціального страхування Олена Дума під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
“Хочу поінформувати громадян України, населення, для того, щоб не було паніки, не було ніяких непорозумінь і всім було зрозуміло, про те, що загальні правила оплати лікарняних Фондом, вони діяли і зараз продовжують діяти на всій території України”, - сказала Олена Дума.
Нагадаємо, Фонд соцстраху компенсує українцям втрачений заробіток за час лікування респіраторних хвороб.