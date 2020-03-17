В Фонде соцстраха заверили, что они продолжат выплачивать больничные
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине продолжают действовать правила оплаты больничных. Об этом сказала руководитель Фонда социального страхования Елена Дума во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Хочу проинформировать граждан Украины, население, для того, чтобы не было паники, не было никаких недоразумений и всем было понятно, о том, что общие правила оплаты больничных Фондом, они действовали и сейчас продолжают действовать на всей территории Украины", - сказала Елена Дума.
Напомним, Фонд соцстраха компенсирует украинцам утраченный заработок за время лечения респираторных болезней.