На період карантину українцям продовжуватимуть виплачувати лікарняні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На період карантину в Україні громадянам продовжуватимуть виплачувати лікарняні, зокрема, за двома додатковими підставами: у зв'язку з відстороненням від роботи та на період перебування у закладах охорони здоров'я і самоізоляції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування України.
"Урядом на території всієї країни запроваджено режим надзвичайної ситуації на 30 днів. Відповідно, карантин продовжено до 24 квітня. На період його дії Фонд соціального страхування України здійснюватиме виплати за листками непрацездатності за розширеним переліком страхових випадків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в уряді готують зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.
Відтак, на період карантину фонд виплачуватиме лікарнян, видані з двох додаткових підстав:
- у зв'язку з відстороненням роботи для осіб, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення;
- на період перебування у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання COVID-19.
"Фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат за загальними підставами також продовжується у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією Мін'юсту, під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, зокрема лікарняних. Зокрема, фінансова допомога під час карантину надається Фондом соціального страхування з першого дня відсутності на роботі, а під час самоізоляції - з шостого дня непрацездатності.