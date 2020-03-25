На період карантину українцям продовжуватимуть виплачувати лікарняні

КИЇВ. 25 березня. УНН. На період карантину в Україні громадянам продовжуватимуть виплачувати лікарняні, зокрема, за двома додатковими підставами: у зв'язку з відстороненням від роботи та на період перебування у закладах охорони здоров'я і самоізоляції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування України.