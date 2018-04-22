"На память о войне": у жителя Донецкой области изъяли арсенал боеприпасов

"Три гранаты РГД-5, две Ф-1, а также патроны калибром 7,62 мм злоумышленник закопал недалеко от дома. Мужчина рассказал, что все это нашел в окрестностях населенного пункта и сохранял "на память" о войне", - отметили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции

Инцидент квалифицированы по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, у жителя Александрии изъяли арсенал боеприпасов и взрывчатки, который мужчина хранил на чердаке собственного дома.