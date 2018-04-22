"На пам'ять про війну": у мешканця Донеччини вилучили арсенал боєприпасів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Донецькій області 43-річний житель Бахмутського району закопав у землі 5 гранат та з півсотні набоїв до автоматичної зброї. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"Три гранати РГД-5, дві Ф-1, а також набої калібром 7,62 мм зловмисник закопав недалеко від дому. Чоловік розповів, що все це знайшов на околицях населеного пункту та зберігав "на пам’ять" про війну", - зазначили у прес-службі Бахмутского відділу поліції
Інцидент кваліфіковано за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у жителя Олександрії вилучили арсенал набоїв та вибухівки, який чоловік зберігав на горищі власного дому.