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На острове Норвегии решили отменить время

Киев • УНН

 • 11068 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. На норвежском острове Соммарьой, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хотят избавиться от концепции времени. Об этом пишет The Independent, передает УНН.

На острове Норвегии решили отменить время

Граждане острова к северу от Полярного круга утверждают, что обычные рабочие часы не должны применяться к ним, поскольку они не чувствуют времени, как большинство людей мира.

"У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться", - сказал местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании "Зона, свободная от времени" (Time-Free Zone campaign).

По его словам, отмена времени только формализует то, что уже происходит. Отмечается, что Хвединг уже передал норвежской власти заявление с подписями других островитян.

"Наша цель - обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это", - отметил Хвединг.

Кампания по отмене времени привлекла международное внимание после того, как Хвединг публично передал петицию местному депутату Кента Гудмундсену в июне, чтобы обсудить практические аспекты и проблемы ее реализации в будущем.

С тех пор другие северные города, включая Финнмарк и Нурланн также поддержали эту идею.

Напомним, в Норвегии предложили построить первый в мире "плавучий туннель".

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