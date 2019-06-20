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На острові Норвегії вирішили скасувати час

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. На норвезькому острові Соммарьой, де полярний день триває з 18 травня по 26 липня, хочуть позбутися концепції часу. Про це пише The Independent, передає УНН.

На острові Норвегії вирішили скасувати час

Громадяни острова на півночі від Полярного кола стверджують, що звичайні робочі години не повинні застосовуватися до них, оскільки вони не відчувають часу, як більшість людей світу.

"У нас постійно денне світло, і ми живемо відповідно до цього. Наприклад, о другій годині ночі ви можете побачити, як діти грають у футбол, дорослі фарбують будинки або стрижуть газони, а підлітки йдуть купатися", - сказав місцевий житель Кьелл Уве Хведінг, лідер кампанії "Зона, вільна від часу" (Time-Free Zone campaign).

За його словами, скасування часу лише формалізує те, що вже відбувається. Зазначається, що Хведінг вже передав норвезькій владі заяву з підписами інших остров’ян.

"Наша мета — забезпечити повну гнучкість 24/7. Якщо ви хочете підстригти газон о 4 годині ранку, тоді зробіть це", - зазначив Хведінг.

Кампанія зі скасування часу привернула міжнародну увагу після того, як Хведінг публічно передав петицію місцевому депутату Кенту Гудмундсену у червні, щоб обговорити практичні аспекти та проблеми її реалізації у майбутньому.

Відтоді інші північні міста, включаючи Фіннмарк і Нурланн також підтримали цю ідею.

Нагадаємо, у Норвегії запропонували побудувати перший в світі "плавучий тунель"

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