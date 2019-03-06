У Норвегії запропонували побудувати перший в світі "плавучий тунель"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Норвезький уряд пропонує проект інфраструктури вартістю 40 млрд дол. для заміни поромів, мостів і звичайних гірських тунелів тим, що може стати першим в світі "плавучим тунелем". Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Підводна дорога - по суті, пара бетонних труб, занурених приблизно на 30 метрів нижче поверхні води - допоможе скоротити час у дорозі майже вдвічі, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище в цьому районі.
Експерти кажуть, що концепція плавучого тунелю особливо підходить для глибоких фіордів, оточених крутими горами, які ускладнюють будівництво мостів або буріння тунелів.
Очікується, що плавучий тунель відкриється в 2050 році.
Нагадаємо, у Норвегії оприлюднили плани з будівництва першого в світі морського тунелю, який дозволить кораблям пройти через гору, уникаючи небезпечних вод.