В Норвегії побудують перший у світі тунель для кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Норвегії оприлюднили плани з будівництва першого в світі морського тунелю, який дозволить кораблям пройти через гору, уникаючи небезпечних вод, передає УНН з посиланням на CNN.
Зазначається, що тунель буде побудований в обхід півострова Стад - району на заході Норвегії, відомого потужними штормами. Корабельний тунель Стад матиме 1,7 км в довжину і 36 метрів у ширину.
В місцевій адміністрації висловили сподівання, що тунель дозволить підвищити безпеку і позбавити кораблі від необхідності перечікувати погану погоду, щоб пройти.
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При цьому повідомляється, що крізь тунель зможуть проходити вантажні кораблі вагою до 16 тисяч тонн. Передбачається, що за годину тунелем проходитимуть до п’яти кораблів.
Тунель планують відкрити у 2023 році.