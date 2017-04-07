В Норвегии построят первый в мире тоннель для кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Норвегии обнародовали планы по строительству первого в мире морского тоннеля, который позволит кораблям пройти через гору, избегая опасных вод, передает УНН со ссылкой на CNN.
Отмечается, что тоннель будет построен в обход полуострова Стад - района на западе Норвегии, известного мощными штормами. Корабельный тоннель Стад будет 1,7 км в длину и 36 метров в ширину.
В местной администрации выразили надежду, что тоннель позволит повысить безопасность и избавит корабли от необходимости пережидать плохую погоду, чтобы пройти.
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При этом сообщается, что сквозь туннель смогут проходить грузовые корабли весом до 16 тысяч тонн. Предполагается, что за час по тоннелю будут проходить до пяти кораблей.
Тоннель планируют открыть в 2023 году.