В Норвегии предложили построить первый в мире "плавучий туннель"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Норвежское правительство предлагает проект инфраструктуры стоимостью 40 млрд долл. для замены паромов, мостов и обычных горных туннелей тем, что может стать первым в мире "плавучим туннелем". Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Подводная дорога - по существу, пара бетонных труб, погруженных примерно на 30 метров ниже поверхности воды - поможет сократить время в пути почти вдвое, минимизируя воздействие на окружающую среду в этом районе.
Эксперты говорят, что концепция плавающего туннеля особенно подходит для глубоких фьордов, окруженных крутыми горами, которые затрудняют строительство мостов или бурение туннелей.
Ожидается, что плавучий туннель откроется в 2050 году.
Напомним, в Норвегии обнародовали планы по строительству первого в мире морского тоннеля, который позволит кораблям пройти через гору, избегая опасных вод