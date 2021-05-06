На Олимпиаде в Токио впервые в истории выступит трансгендер

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 16693 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 49788 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 41265 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 207187 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 117043 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 114203 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 176040 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 113815 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 104805 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103629 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 179728 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 103435 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 72191 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 64437 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 56014 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 16680 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 49769 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 57466 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 207166 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 181050 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 13093 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 20231 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 65438 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 73181 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 104393 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

На Олимпиаде в Токио впервые в истории выступит трансгендер

На Олимпиаде в Токио впервые в истории выступит трансгендер

Киев • УНН

 • 17228 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио, выступит тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Об этом пишет УНН со ссылкой на Inside the Games.

Детали

Как отмечается, Лорел Хаббард пока не включена в состав новозеландской олимпийской сборной. Однако по данным издания The Guardian, она автоматически пройдет квалификацию из-за изменений в правилах Международного олимпийского комитета.

В 2015 году МОК обновил правила, по которым разрешается выступать трансженщинам в женской весовой категории без операции по изменению пола при условии низкого уровня тестостерона в течение не менее года.

В частности, 43-летняя Хаббард занимает 16-е место в тяжелой категории (свыше 87 кг) в рейтинге. Она станет самой старшей тяжелоатлеткой в Токио-2020. Ее лучший результат в квалификации - 285 кг - позволяет ей претендовать на участие в Олимпиаде. Лишь три соперницы набрали больше нее.

Ранее она носила имя Гэвин и считалась ведущим тяжеловесом своей страны. В 35 летнем возрасте, тогда еще Гэвин, завершил карьеру и пошел работать в местную федерацию. Впоследствии сменил пол и получил новое имя Лорел.

В 2017 году Хаббард завоевала серебро чемпионата мира, после этого выиграла Тихоокеанские игры. Сейчас она может стать первым в истории трансгендером, который выступил на Олимпиаде.

Дополнение

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о предоставлении своего препарата для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36