На Олимпиаде в Токио впервые в истории выступит трансгендер

Детали

Как отмечается, Лорел Хаббард пока не включена в состав новозеландской олимпийской сборной. Однако по данным издания The Guardian, она автоматически пройдет квалификацию из-за изменений в правилах Международного олимпийского комитета.

В 2015 году МОК обновил правила, по которым разрешается выступать трансженщинам в женской весовой категории без операции по изменению пола при условии низкого уровня тестостерона в течение не менее года.

В частности, 43-летняя Хаббард занимает 16-е место в тяжелой категории (свыше 87 кг) в рейтинге. Она станет самой старшей тяжелоатлеткой в Токио-2020. Ее лучший результат в квалификации - 285 кг - позволяет ей претендовать на участие в Олимпиаде. Лишь три соперницы набрали больше нее.

Ранее она носила имя Гэвин и считалась ведущим тяжеловесом своей страны. В 35 летнем возрасте, тогда еще Гэвин, завершил карьеру и пошел работать в местную федерацию. Впоследствии сменил пол и получил новое имя Лорел.

В 2017 году Хаббард завоевала серебро чемпионата мира, после этого выиграла Тихоокеанские игры. Сейчас она может стать первым в истории трансгендером, который выступил на Олимпиаде.

Дополнение

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о предоставлении своего препарата для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио.



