На Олімпіаді в Токіо вперше в історії виступить трансгендер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Олімпійських іграх-2020, які відбудуться в Токіо, виступить важкоатлетка-трансгендер з Нової Зеландії Лорел Габбард. Про це пише УНН з посиланням на Inside the Games.
Деталі
Як зазначається, Лорел Габбард поки не включена до складу новозеландської олімпійської збірної. Однак за даними видання The Guardian, вона автоматично пройде кваліфікацію через зміни в правилах Міжнародного олімпійського комітету.
У 2015 році МОК оновив правила, за якими дозволяється виступати трансжінкам у жіночій ваговій категорії без операції зі зміни статі за умови низького рівня тестостерону впродовж щонайменше року.
Зокрема, 43-річна Габбард займає 16-те місце в найважчій категорії (понад 87 кг) в рейтингу. Вона стане найстаршою важкоатлеткою в Токіо-2020. Її найкращий результат у кваліфікації - 285 кг - дозволяє їй претендувати на участь в Олімпіаді. Лише три суперниці набрали більше за неї.
Раніше вона мала ім'я Гевін і вважалася провідним важкоатлетом своєї країни. У 35 річному віці, тоді ще Гевін, завершив кар'єру і пішов працювати в місцевій федерації. Згодом змінив стать і отримав нове ім'я Лорел.
У 2017 році Габбард завоювала срібло чемпіонату світу, після цього виграла Тихоокеанські ігри. Наразі вона може стати першим в історії трансгендером, який виступив на Олімпіаді.
Доповнення
Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech досягли угоди з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) про надання свого препарату для вакцинації від коронавірусу атлетів на Олімпіаді в Токіо.