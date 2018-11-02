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На оккупированном Донбассе снова обстреляли беспилотник ОБСЕ

На оккупированном Донбассе снова обстреляли беспилотник ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 7812 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе огонь из стрелкового оружия, направленный на беспилотный летательный аппарат миссии. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 2 ноября, передает УНН.

“Во время полета мини-БПЛА на южной окраине Жовтого (неподконтрольный правительству, 17 км северо-западнее Луганска), СММ услышала 40 выстрелов из стрелкового оружия около 2 км на север — северо-запад от своей позиции, в районе, где летел БПЛА, и оценил его как направленный на БПЛА”, - отметили в миссии.

Отмечается, что СММ удалось посадить беспилотник без повреждений.

Как сообщал УНН, 27 октября при осуществлении полета над районом вблизи населенного пункта Калинове беспилотник ОБСЕ обнаружил колонну в составе семи грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, после чего СММ полностью потеряла связь с этим БПЛА.

Позже в ОБСЕ подтвердили, что беспилотник сбили намеренно.

Германия и Франция как члены “нормандского формата” осудили сбитие БПЛА ОБСЕ на Донбассе и призвали наказать виновных.

“Доказательства, собранные СММ, показывают, что Россия и сепаратисты несут ответственность за нападение и сбивание БПЛА”, — говорится в их заявлении.

Сбивание беспилотника назвали “серьезным инцидентом, который явно нарушает мандат СММ”.

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