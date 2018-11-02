На оккупированном Донбассе снова обстреляли беспилотник ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе огонь из стрелкового оружия, направленный на беспилотный летательный аппарат миссии. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 2 ноября, передает УНН.
“Во время полета мини-БПЛА на южной окраине Жовтого (неподконтрольный правительству, 17 км северо-западнее Луганска), СММ услышала 40 выстрелов из стрелкового оружия около 2 км на север — северо-запад от своей позиции, в районе, где летел БПЛА, и оценил его как направленный на БПЛА”, - отметили в миссии.
Отмечается, что СММ удалось посадить беспилотник без повреждений.
Как сообщал УНН, 27 октября при осуществлении полета над районом вблизи населенного пункта Калинове беспилотник ОБСЕ обнаружил колонну в составе семи грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, после чего СММ полностью потеряла связь с этим БПЛА.
Позже в ОБСЕ подтвердили, что беспилотник сбили намеренно.
Германия и Франция как члены “нормандского формата” осудили сбитие БПЛА ОБСЕ на Донбассе и призвали наказать виновных.
“Доказательства, собранные СММ, показывают, что Россия и сепаратисты несут ответственность за нападение и сбивание БПЛА”, — говорится в их заявлении.
Сбивание беспилотника назвали “серьезным инцидентом, который явно нарушает мандат СММ”.