На окупованому Донбасі знову обстріляли безпілотник ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вогонь зі стрілецької зброї, направлений на безпілотний літальний апарат місії. Про це йдеться в звіті ОБСЄ від 2 листопада, передає УНН.
“Під час польоту міні-БПЛА на південній околиці Жовтого (непідконтрольний уряду, 17 км на північний захід від Луганська), СММ почула 40 пострілів зі стрілецької зброї близько 2 км на північ-північний захід від своєї позиції, в районі, де летів БПЛА, і оцінив його як спрямований на БПЛА”, — зазначили у місії.
Зазначається, що СММ вдалось посадити безпілотник без ушкоджень.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня при здійсненні польоту над районом поблизу населеного пункту Калинове безпілотник ОБСЄ виявив колону у складі семи вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, після чого СММ повністю втратила зв’язок з цим БПЛА.
Пізніше у ОБСЄ підтвердили, що безпілотник збили навмисно.
Німеччина та Франція як члени “нормандського формату” засудили збиття БПЛА ОБСЄ на Донбасі і закликали покарати винних.
“Докази, зібрані СММ, показують, що Росія та сепаратисти несуть відповідальність за напад та збиття БПЛА”, — йдеться у їхній заяві.
Збиття безпілотники назвали “серйозним інцидентом, який явно порушує мандат СММ”.