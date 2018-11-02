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На окупованому Донбасі знову обстріляли безпілотник ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вогонь зі стрілецької зброї, направлений на безпілотний літальний апарат місії. Про це йдеться в звіті ОБСЄ від 2 листопада, передає УНН.

“Під час польоту міні-БПЛА на південній околиці Жовтого (непідконтрольний уряду, 17 км на північний захід від Луганська), СММ почула 40 пострілів зі стрілецької зброї близько 2 км на північ-північний захід від своєї позиції, в районі, де летів БПЛА, і оцінив його як спрямований на БПЛА”, — зазначили у місії.

Зазначається, що СММ вдалось посадити безпілотник без ушкоджень.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня при здійсненні польоту над районом поблизу населеного пункту Калинове безпілотник ОБСЄ виявив колону у складі семи вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, після чого СММ повністю втратила зв’язок з цим БПЛА.

Пізніше у ОБСЄ підтвердили, що безпілотник збили навмисно.

Німеччина та Франція як члени “нормандського формату” засудили збиття БПЛА ОБСЄ на Донбасі і закликали покарати винних.

“Докази, зібрані СММ, показують, що Росія та сепаратисти несуть відповідальність за напад та збиття БПЛА”, — йдеться у їхній заяві.

Збиття безпілотники назвали “серйозним інцидентом, який явно порушує мандат СММ”.

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