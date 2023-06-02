На оккупированной Луганщине рассматривают введение шестидневки - ОВА

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"В министерстве экономики рф рассматривают предложение введения шестидневной рабочей недели в так называемых «лнр» и «днр». Рассчитывают, что это должно решить экономические потребности войны. Конечно, фонд заработной платы никто не будет увеличивать - только количество отработанных часов", - сообщил Лысогор.

Детали

Также, по его словам, вместо решения санитарно-эпидемических вопросов оккупационные власти Северодонецка предлагают искать другие дома для заселения.

Что касается ситуации с российскими ударами, то, по данным главы ОВА, атаковали с воздуха россияне за прошедшие сутки Сергеевку и Белогоровку. Новоселовское, Невское и Белогоровку враг обстрелял из различных видов артиллерийского вооружения, добавил он.

"Противник держит в напряжении нашу линию обороны на каждом из направлений. Если раньше на Сватовщине он преимущественно воздерживался от наземных атак, сосредоточил усилия возле Белогоровки и Кременной, то в последнее время горячо и там. 1 июня россияне попытались наступать возле Куземовки и Белогоровки, но все их попытки остановили наши защитники", - отметил Лысогор.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.