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На окупованій Луганщині розглядають введення шестиденки - ОВА

На окупованій Луганщині розглядають введення шестиденки - ОВА

Київ • УНН

 • 248603 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. На окупованій території Луганської області розглядають введення шестиденки - "для потреб фронту". Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У міністерстві економіки рф розглядають пропозицію уведення шестиденного робочого тижня у так званих «лнр» та «днр». Розраховують, що це має вирішити економічні потреби війни. Звісно, що фонд заробітної плати ніхто не збільшуватиме - тільки кількість відпрацьованих годин", - повідомив Лисогор.

Деталі

Також, з його слів, замість вирішення санітарно-епідемічних питань окупаційна влада Сєвєродонецька пропонує шукати інші будинки для заселення.

Щодо ситуації з російськими ударами, то, за даними голови ОВА, атакували з повітря росіяни минулої доби Сергіївку та Білогорівку. Новоселівське, Невське та Білогорівку ворог обстріляв із різних видів артилерійського озброєння, додав він.

"Противник тримає у напрузі нашу лінію оборони на кожному з напрямків. Якщо раніше на Сватівщині він переважно втримувався від наземних атак, зосередив зусилля біля Білогорівки та Кремінної, то останнім часом гаряче й там. 1 червня росіяни спробували наступати біля Куземівки та Білогорівки, але всі їхні намагання зупинили наші захисники", - зазначив Лисогор.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Окрім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.

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