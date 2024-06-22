В Луганской области на оккупированных территориях контракт с минобороны рф предлагают даже подозреваемым в совершении преступления, россияне не собираются убирать инженерные пограничные сооружения в Меловом, между тем на Лиманском направлении ситуация остается напряженной, сообщили в Луганской ОВА в субботу, пишет УНН.

Детали

"На Лиманском направлении противник атаковал 12 раз. Попытался прорвать нашу оборону вблизи Грековки, Невского, в Серебрянском лесу. Украинские военные принимают меры, чтобы не допустить продвижения агрессора вглубь страны. 14 раз оккупанты штурмовали на Купянском направлении, в частности, возле Стельмаховки, – сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. - Невское обстреляно врагом из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Стельмаховка, Куземовка, Макеевка попали под огонь минометов и артиллерии".

Как указали в ОВА, на оккупированных территориях "поступила методичка, согласно которой силовики обязаны предлагать заключить контракт с минобороны рф не только обвиняемым, но и подозреваемым". "То есть, практически каждому. После обещают посодействовать прекратить уголовное дело. Предлагают присоединиться к армии рф и нарушителям комендантского часа, и тем, кто находится под административным надзором. О выполнении плана необходимо докладывать высшему руководству", - отметили в ОВА в Facebook.

Также указано, что на оккупированных территориях россияне не собираются убирать инженерные пограничные сооружения в Меловом. "Они останутся там до прекращения на территории "лнр" военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ростовской области. Там уверены, что эти сооружения защищают захватчиков от лиц, которые пытаются осуществить незаконное перемещение оружия для организации терактов на территории. Об упрощении пересечения границы объявили почти два года назад - на бумаге", - отметили в ОВА.

На оккупированной Луганщине аграриям грозят штрафы за невыполнение плана из-за гибели урожая