За невыполнение показателей валового сбора из-за гибели урожая в так называемой "лнр" будут штрафовать аграриев. Об этом сообщает Луганская областная военно (государственная) администрация, пишет УНН.

Детали

В ЛОВА сообщили, что в освобожденные села Краснореченской общины несмотря на постоянные обстрелы завезли хлеб. Недельный запас хлеба удалось доставить в Невский, Новолюбовку и Макеевку.

В каждом из указанных сел еще остаются люди. Вчера эвакуировать пожилую женщину. Другие пока отказываются - сообщил Артем Лысогор, глава Луганщины.

Как сообщалось, в мае из-за заморозки массово погибли посевы сельхозкультур на полях оккупированной Луганщины. Оккупационные власти заявили о потере 7% будущего урожая на площади 40 тыс. га. По словам местных, непогода нанесла значительно больший ущерб. В то же время, с оккупационным законодательством, предприятия, которые не смогут выполнить в этом году показатели валового сбора, ожидают штрафные санкции.

Также в ЛОВА подтверждают информацию , что на оккупированных территориях захватчики конфискуют у гражданских транспортные средства, и уже начали забирать легковые автомобили. Поводом может стать мельчайшее нарушение правил дорожного движения.

Добавим

Также сообщается, что по поселку Невскому россияне вели огонь из реактивной артиллерии. Из ствольной артиллерии и минометов обстреляли Стельмаховка, Куземовку, Невское и Макеевку.

Кроме того, противник 22 раза атаковал на Лиманском и Купянском направлениях. На Луганщине-вблизи Стельмаховки, Невского, Грековки, Сергеевки и в Серебрянском лесу.

Напомним

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" после изнурительных боев, продолжавшихся более месяца, смогли выбить российских оккупантов с их позиций в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

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