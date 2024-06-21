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The Guardian

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На окупованій Луганщині аграріям загрожують штрафи за невиконання плану через загибель врожаю

Київ • УНН

 • 20262 перегляди

Фермерам в окупованій Луганській області загрожують штрафи за втрату врожаю через приморозки у травні.

На окупованій Луганщині аграріям загрожують штрафи за невиконання плану через загибель врожаю

За невиконання показників валового збору через загибель врожаю у так званій "лнр" штрафуватимуть аграріїв. Про це повідомляє Луганська обласна військова (державна) адміністрація, пише УНН.

Деталі

У ЛОВА повідомили, що до звільнених сіл Красноріченської громади попри постійні обстріли завезли хліб. Тижневий запас хліба вдалося доставити до Невського, Новолюбівки та Макіївки.

У кожному із зазначених сіл ще залишаються люди. Учора евакуювати літню жінку. Інші поки що відмовляються

– повідомив Артем Лисогор, очільник Луганщини.

Як повідомлялося, у травні через приморозки масово загинули посіви сільгоспкультур на полях окупованої Луганщини. Окупаційна влада заявила про втрату 7% майбутнього врожаю на площі 40 тис. га. За словами місцевих, негода завдала значно більшої шкоди. Водночас, за окупаційним законодавством, на підприємства, які не зможуть виконати цьогоріч показники валового збору, очікують штрафні санкції.

Також у ЛОВА підтверджують інформацію, що на окупованих територіях загарбники конфіскують у цивільних транспортні засоби, і вже почали забирати легкові автомобілі. Приводом може стати найдрібніше порушення правил дорожнього руху.

Додамо

Також повідомляється, що по селищу Невському росіяни вели вогонь з реактивної артилерії. Зі ствольної артилерії та мінометів обстріляли Стельмахівку, Куземівку, Невське та Макіївку.

Окрім того, противник 22 рази атакував на Лиманському та Куп’янському напрямках. На Луганщині – поблизу Стельмахівки, Невського, Греківки, Сергіївки та у Серебрянському лісі.

Нагадаємо

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" після виснажливих боїв, що тривали понад місяць, змогли вибити російських окупантів з їхніх позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині.

У пологових будинках "лнр" без паспорта рф батькам погрожують не віддати дитину - ОВА01.05.24, 10:05 • 18845 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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