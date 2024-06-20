Загарбники на окупованій Луганщині почали нову хвилю конфіскації цивільних авто - Центр спротиву
Київ • УНН
Окупанти в тимчасово окупованій Луганській області почали нову хвилю конфіскації цивільних автомобілів для потреб так званої "спеціальної військової операції", навіть за незначні порушення правил дорожнього руху або без будь-якої причини.
На потреби так званого сво окупанти знову почали конфісковувати у цивільних транспортні засоби на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Йдеться вже про легкові автомобілі. Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху. Інколи навіть і цього не потрібно аби позбутися машини.
Ця практика не є новою на тимчасово окупованих територій. Проте до недавно у регіоні обходилося спеціальним транспортом типу екскаваторів, тракторів чи навіть катерів.
Відомо про випадок, коли одномоментно колаборанти відібрали близько 100 катерів у місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Через брак автомобілів, особовому складу доводиться переміщатися пішки. От і знайшли окупанти вихід – забирати у мирного населення автомобілі,
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