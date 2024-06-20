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Загарбники на окупованій Луганщині почали нову хвилю конфіскації цивільних авто - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 16469 перегляди

Окупанти в тимчасово окупованій Луганській області почали нову хвилю конфіскації цивільних автомобілів для потреб так званої "спеціальної військової операції", навіть за незначні порушення правил дорожнього руху або без будь-якої причини.

Загарбники на окупованій Луганщині почали нову хвилю конфіскації цивільних авто - Центр спротиву

На потреби так званого сво окупанти знову почали конфісковувати у цивільних транспортні засоби на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Йдеться вже про легкові автомобілі. Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху. Інколи навіть і цього не потрібно аби позбутися машини.

Ця практика не є новою на тимчасово окупованих територій. Проте до недавно у регіоні обходилося спеціальним транспортом типу екскаваторів, тракторів чи навіть катерів.

Відомо про випадок, коли одномоментно колаборанти відібрали близько 100 катерів у місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Через брак автомобілів, особовому складу доводиться переміщатися пішки. От і знайшли окупанти вихід – забирати у мирного населення автомобілі,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти в Криму вже розподілили 1500 земельних ділянок, що належать місцевому корінному населенню, між учасниками загарбницької війни в Україні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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