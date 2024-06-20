Киев • УНН
Оккупанты во временно оккупированной Луганской области начали новую волну конфискации гражданских автомобилей для нужд так называемой "специальной военной операции", даже за незначительные нарушения правил дорожного движения или без какой-либо причины.
На нужды так называемого сво оккупанты снова начали конфисковывать у гражданских транспортные средства на временно оккупированной Луганщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Речь идет уже о легковых автомобилях. Поводом для конфискации может быть мельчайшее нарушение правил дорожного движения. Иногда даже и этого не нужно, чтобы избавиться от машины.
Эта практика не нова на временно оккупированных территориях. Однако до недавно в регионе обходилось специальным транспортом типа экскаваторов, тракторов или даже катеров.
Известно о случае, когда одномоментно коллаборанты отобрали около 100 катеров у местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей, личному составу приходится перемещаться пешком. Вот и нашли оккупанты выход-забирать у мирного населения автомобили,
Напомним
Оккупанты в Крыму уже распределили 1500 земельных участков, принадлежащих местному коренному населению, между участниками захватнической войны в Украине.