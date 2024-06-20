На нужды так называемого сво оккупанты снова начали конфисковывать у гражданских транспортные средства на временно оккупированной Луганщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.



Детали

Речь идет уже о легковых автомобилях. Поводом для конфискации может быть мельчайшее нарушение правил дорожного движения. Иногда даже и этого не нужно, чтобы избавиться от машины.

Эта практика не нова на временно оккупированных территориях. Однако до недавно в регионе обходилось специальным транспортом типа экскаваторов, тракторов или даже катеров.

Известно о случае, когда одномоментно коллаборанты отобрали около 100 катеров у местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей, личному составу приходится перемещаться пешком. Вот и нашли оккупанты выход-забирать у мирного населения автомобили, - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты в Крыму уже распределили 1500 земельных участков, принадлежащих местному коренному населению, между участниками захватнической войны в Украине.