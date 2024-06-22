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На окупованій Луганщині контракт з міноборони рф пропонують навіть підозрюваним у злочинах - ОВА

Київ • УНН

 • 24846 перегляди

У Луганській області на окупованих територіях контракт з міноборони рф пропонують навіть підозрюваним у скоєнні злочину, росіяни не збираються прибирати інженерні прикордонні споруди в Міловому, тим часом на Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою.

На окупованій Луганщині контракт з міноборони рф пропонують навіть підозрюваним у злочинах - ОВА

У Луганській області на окупованих територіях контракт з міноборони рф пропонують навіть підозрюваним у скоєнні злочину, росіяни не збираються прибирати інженерні прикордонні споруди в Міловому, тим часом на Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою, повідомили у Луганській ОВА у суботу, пише УНН.

Деталі

"На Лиманському напрямку противник атакував 12 разів. Спробував прорвати нашу оборону поблизу Греківки, Невського, у Серебрянському лісі. Українські військові вживають заходів, аби не допустити просування агресора вглиб країни. 14 разів окупанти штурмували на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Стельмахівки, – повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. – Невське обстріляне ворогом з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Стельмахівка, Куземівка, Макіївка потрапили під вогонь мінометів та артилерії".

Як вказали в ОВА, на окупованих територіях "надійшла методичка, згідно з якою силовики зобов’язані пропонувати укласти контракт з міноборони рф не тільки обвинуваченим, а й підозрюваним". "Тобто, практично кожному. Після обіцяють посприяти припинити кримінальну справу. Пропонують долучитися до армії рф і порушникам комендантської години, і тим, хто знаходиться під адміністративним наглядом. Про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву", - зазначили в ОВА у Facebook.

Також вказано, що на окупованих територіях росіяни не збираються прибирати інженерні прикордонні споруди в Міловому. "Вони залишаться там до припинення на території "лнр" воєнного стану. Про це повідомили у пресслужбі губернатора ростовської області. Там упевнені, що ці споруди захищають загарбників від осіб, які намагаються здійснити незаконне переміщення зброї задля організації терактів на території. Про спрощення перетину кордону оголосили майже два роки тому – на папері", - зазначили в ОВА.

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Юлія Шрамко

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